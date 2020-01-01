Цены на шторы плиссе

Цена на шторы плиссе зависит от нескольких факторов:

1. Категория ткани. Категория зависит от фактуры, плотности, дополнительных характеристик (пылеотталкивающие, антибактериальные, влагостойкие, светоотражающие, ткань гофре). Ткань выбирается по каталогу - от тканей категории Е (эконом) до самых дорогих категории 5.

2. Система и управление (ручка, цепочка, трос, электропривод). Здесь наш специалист подбирает для Вас наилучший вариант и по функциональности и по цене. Выбор зависит от угла наклона окна, формы окна (простая или сложная); от того, как должна двигаться ткань, нужна ли боковая фиксация, нужна ли система День-Ночь.

3. Форма (прямоугольные, трапеция, треугольные, полукруглые). Формы плиссе, отличающиеся от прямоугольных, стоят дороже.

Возьмем для примера стандартную створку окна шириной 50 см и высотой 120 см и рассчитаем для нее стоимость шторы плиссе. Для расчета возьмем самый популярный вариант - управление ручкой, крепление плиссе непосредственно на раму окна, с фиксацией с помощью боковых шнуров для исключения провисания, верхний край зафиксирован, нижний край двигается вверх-вниз.

При выборе ткани категории Е (эконом) стоимость составит - 4 200 руб.

При выборе самой дорогой ткани категории 5 стоимость составит - 6 900 руб.

Соответственно, при выборе ткани промежуточных категорий (1, 2, 3, 4) стоимость будет изменяться в пределах от 4 200 до 6 900 рублей. Цены действительны на 15.05.2018 г.

Если мы для такой же створки рассчитаем вариант шторы плиссе День-Ночь и возьмем одну ткань категории Е (эконом) и другую ткань категории 3, то стоимость всего изделия составит - 9 500 руб.

Больше примеров расчета стоимости штор плиссе с фотографиями смотрите ниже в разделе "Примеры расчета стоимости".

Вся информация о шторах плиссе здесь - "Шторы плиссе".

Очень близки по внешнему виду и по функционалу к шторам плиссе рулонные шторы, о них можно узнать здесь -"Рулонные шторы".

Некоторые наши работы здесь - "Портфолио".

В салоне Декоратор выезд на замеры в пределах Уфы бесплатный. Привозим образцы материалов с собой, чтобы можно было выбрать на месте. Мы готовим расчет Вашего заказа, и только после этого Вы делаете решение о покупке. Звоните, оставляйте заявку или приезжайте в наш салон!