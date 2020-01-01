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Цены на шторы плиссе

Цена на шторы плиссе зависит от нескольких факторов:

1. Категория ткани. Категория зависит от фактуры, плотности, дополнительных характеристик (пылеотталкивающие, антибактериальные, влагостойкие, светоотражающие, ткань гофре). Ткань выбирается по каталогу - от тканей категории Е (эконом) до самых дорогих категории 5.

2. Система и управление (ручка, цепочка, трос, электропривод). Здесь наш специалист подбирает для Вас наилучший вариант и по функциональности и по цене. Выбор зависит от угла наклона окна, формы окна (простая или сложная); от того, как должна двигаться ткань, нужна ли боковая фиксация, нужна ли система День-Ночь.

3. Форма (прямоугольные, трапеция, треугольные, полукруглые). Формы плиссе, отличающиеся от прямоугольных, стоят дороже.

Возьмем для примера стандартную створку окна шириной 50 см и высотой 120 см и рассчитаем для нее стоимость шторы плиссе. Для расчета возьмем самый популярный вариант - управление ручкой, крепление плиссе непосредственно на раму окна, с фиксацией с помощью боковых шнуров для исключения провисания, верхний край зафиксирован, нижний край двигается вверх-вниз.

При выборе ткани категории Е (эконом) стоимость составит - 4 200 руб.

При выборе самой дорогой ткани категории 5 стоимость составит - 6 900 руб.

Соответственно, при выборе ткани промежуточных категорий (1, 2, 3, 4) стоимость будет изменяться в пределах от 4 200 до 6 900 рублей. Цены действительны на 15.05.2018 г.

Если мы для такой же створки рассчитаем вариант шторы плиссе День-Ночь и возьмем одну ткань категории Е (эконом) и другую ткань категории 3, то стоимость всего изделия составит - 9 500 руб.

Больше примеров расчета стоимости штор плиссе с фотографиями смотрите ниже в разделе "Примеры расчета стоимости".

Вся информация о шторах плиссе здесь - "Шторы плиссе".

Очень близки по внешнему виду и по функционалу к шторам плиссе рулонные шторы, о них можно узнать здесь -"Рулонные шторы".

Некоторые наши работы здесь - "Портфолио".

В салоне Декоратор выезд на замеры в пределах Уфы бесплатный. Привозим образцы материалов с собой, чтобы можно было выбрать на месте. Мы готовим расчет Вашего заказа, и только после этого Вы делаете решение о покупке. Звоните, оставляйте заявку или приезжайте в наш салон!

Марианна Асылгузина
дизайнер по текстилю, директор

Мы являемся официальными диллерами нескольких крупных производителей штор плиссе из Уфы, Москвы, Санкт-Петербурга, Казани. Мы подберем для Вас наилучшее решение и по цене, по качеству. Кроме того, заказывая плиссе у нас, Вы получаете консультацию дизайнеров по шторам и по интерьеру. Мы подберем для Вас не просто солнцезащитную систему, мы создадим для Вас неповторимый элемент Вашего интерьера!

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Примеры расчета стоимости

Плиссе 5
4 080 за штуку (15.05.18) руб.
Плиссе 4
5 000 за штуку (15.05.18) руб.
Плиссе День-Ночь 1
10 700 за штуку (15.05.18) руб.
Плиссе 3
5 800 за штуку (15.05.2018) руб.
Плиссе 2
5 200 (15.05.2018) руб.
Плиссе 1
6 800 за 1 штуку (15.05.2018) руб.
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Как заказать - этапы работы

.01 Первое общение с клиентом
.02 Выезд на замеры
.03 Подготовка эскизов
.04 Визит в наш салон
.05 Монтаж жалюзи и карнизов
.06 Изготовление
.07 Вывеска штор и завершение заказа
.08 Звонок директора
.09 Гарантийное обслуживание

Наши преимущества

1
Дизайнеры по текстилю и дизайнеры интерьера в одной команде. Вы получите наилучшее решение для Вашего помещения. Наша команда
2
Гарантийное обслуживание
наших работ.
3
Бесплатные выезды на замеры, консультация и 3 эскиза Ваших штор. Привозим образцы материалов с собой для Вашего удобства.
4
Профессиональный швейный цех. Качественная установка карнизов и жалюзи от наших мастеров.
5
Подходим к интерьеру комплексно. Услуга "Дизайн интерьера", шторы, жалюзи, текстиль, обои и настенные покрытия.
6
Рассрочка платежа с помощью КредитЕвропаБанка, Альфа-банка. Наш салон находится на "красной" улице, район Дома Печати.

Большое спасибо Марианне и Екатерине за профессионализм и отличную работу!!! Девочки, шторы супер: любуюсь-не налюбуюсь!!! Особенно в восторге дочка от римских штор с собачками))) Желаю процветания вам и вашему салону!!! P.S. на очереди покрывало в спальню))

Луиза Стельмашева

Огромное Вам спасибо за талантливо проделанную работу! Очень рада, что обратилась в Ваш салон. Инна Гаврилова, которая занималась воплощением моего заказа в жизнь, просто умница, очень внимательно отнеслась ко всем моим пожеланиям. все было сделано в кратчайшие сроки и самым лучшим образом! Теперь советую Ваш салон всем своим друзьям и знакомым! Молодцы!

Анастасия Галлямова

В этот салон попала совершено случайно, искала другой, но проезжая мимо уже не в первый раз решила заглянуть….. У меня был отрез с цветами, купленный по «бросовой» цене, нужна была ткань в компанию к ней, для штор и покрывала. Встретила меня в салоне Светлана, дружелюбный, спокойный человек. Я плохо представляла сколько мне нужно ткани и сколько может стоит работа и мы решили просто посчитать во сколько это выльется. В итоге я не просто купила ткань, а заказала с изготовлением шторы и покрывало. Понравилась спокойная обстановка, можно не спешить и хорошо подумать что и как. Семье и подругам очень понравилось. Качество работы отличное, ни где не вытянули, не перекосили, любо дорого смотреть! В следующий раз я не буду раздумывать и приду именно сюда, кстати он не за горами….Спасибо!!!!!

Гуля Минина

Огромное Вам спасибо за талантливо проделанную работу! Очень рада, что обратилась в Ваш салон. Инна Гаврилова, которая занималась воплощением моего заказа в жизнь, просто умница, очень внимательно отнеслась ко всем моим пожеланиям. все было сделано в кратчайшие сроки и самым лучшим образом! Теперь советую Ваш салон всем своим друзьям и знакомым! Молодцы!

Анастасия Галлямова
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Заполнены не все обязательные поля

Спасибо. Мы перезвоним Вам в ближайшее время!

Подтвердите пожалуйста, что вы не робот :)

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